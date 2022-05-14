Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.

За добу на Донеччині росіяни вбили трьох та поранили чотирьох цивільних.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - зазначив він.

Крім того, за словами Кириленка, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив голова ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що армія РФ готується до наступу на Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут. Окупанти, за інформацією Генштабу ЗСУ, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів. Окрім цього, жителів Донеччини попереджають, що вся область найближчим днями може залишитися без газу.

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