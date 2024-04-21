На Авдіївському напрямку ЗСУ стримали 32 атаки.

Росія лютує на фронті: українські захисники за добу стримали 115 атак. Це майже на десяток боїв більше, ніж фіксувалося напередодні (минулого ранку Генштаб ЗСУ повідомив про 102 зіткнення).

У новому звіті відомства зазначається, що чимала частина атак припала на Авдіївський, Бахмутський та Новомихайлівський напрямки - там ворог намагався протиснути оборону ЗСУ 32, 28 та 25 разів відповідно.

Загалом Росія завдала 15 ракетних та 63 авіаційних ударів по Україні. На додачу реалізувала 109 обстрілів з РСЗВ для атаки населених пунктів та позицій, де дислокуються ЗСУ. Артилерію для обстрілів окупанти скерували проти 120 н. п. України, зазначає Генштаб.

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В районі Авдіївського напрямку бої пройшли біля н. п. Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку наша армія протистояла ворогу в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Новопавлівському напрямку події розгорталися в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку атак майже ну було (фіксуються 2 спроби РФ протиснути позиції ЗСУ біля Стельмахівки).

На Лиманському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районі населеного пункту Терни (Донецька область).

На Оріхівському напрямку Росія 4 рази атакувала в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку фіксують 3 безуспішні атаки протиснути позиції ЗСУ.

Авіація України за минулу добу реалізувала удари по 8 районах дислокації військ Росії. Ракетні війська скерували вогонь 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу окупантів, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки РФ.

Російські втрати в Україні - нова статистика

Зранку Генштаб ЗСУ також оприлюднив статистику щодо російських втрат в Україні станом на 21 квітня. За добу окупантів "відмінусували" на 950 загарбників. Загальні втрати військових ворога сягнули 459 530 осіб.

Серед знищеної техніки за останню бойову добу - 38 дронів, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 4 засоби ППО тощо.

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