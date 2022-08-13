Ще 35 людей отримали поранення.

За минулу добу російські військові вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 35 людей отримали поранення. Дві людини загинули у Краматорську.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краматорську, 1 у Бахмуті, 1 Кураховому та 1 у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кабміні анонсували обов'язкову евакуацію не тільки з Донецької області. Як зазначила Ірина Верещук нові хвилі переселення людей можливі ближче до зими.

Вас також можуть зацікавити новини: