СБУ відправила на концерт Кобзона депутата "народної ради лнр" Олега Попова

За підривом автівки зрадника і воєнного злочинця Олега Попова в окупованому Луганську стоїть Служба безпеки України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль з депутатом "народної ради лнр" і воєнним злочинцем Олегом Поповим", - повідомили джерела.

Зокрема, спочатку російські пропагандисти повідомляли, що Попов отримав важкі поранення, а потім визнали, що посібник окупантів повністю задвохсотився.

За інформацією джерел, "дана ліквідація є справою рук СБУ".

"Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців", - наголосили джерела.

Окрім того, джерела відзначили, що в так званій "народній раді лнр" цей посібник окупантів був "головою комітету з питань державної безпеки та оборони".

"Підрив керівника – найкраща реклама ефективності роботи цього комітету", - наголосили джерела.

Ліквідація Попова

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому Луганську підірвали автівку, в якій перебував так званий "депутат Народної Ради ЛНР" Олег Попов. Зрадник отримав поранення.

Через деякий час російські ЗМІ повідомили, що поранення були важкими. Попов помер.

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