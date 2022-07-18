Загалом від початку повномасштабного вторгнення українська авіація завдала по ворогу понад 1750 групових авіаударів.

Українська авіація минулої доби знищила взводний опорний пункт та командно-спостережний пункт роти російських загарбників.

Про це повідомили у пресслужбі Командуванні Повітряних Сил.

Також 17 липня російське командування недорахувалося трьох десятків своїх військових та два десятки одиниць техніки.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувальної авіації Повітряних Сил, продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб та ракет – наголосили в ПС ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала по ворогу понад 1750 групових авіаударів.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на нашій землі станом на 18 липня ліквідовано близько 38 450 супротивників. За добу російське командування недорахувалося 150 орків.

Також за добу ліквідовано сім бойових броньованих машин супротивника, три ворожі артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, сім транспортних засобів, два безпілотники та дві одиниці спеціальної техніки.

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