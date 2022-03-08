Російським військовим довелося ховатися в лісі, а деякі здаються місцевим жителям.

Російські військові кидають свою техніку і ховаються в українських лісах, бо їх кидають свої ж офіцери. Полонений окупант розповів про військові злочини своєї ж армії, вбивства і пограбування мирного населення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

За словами одного з полонених російських військових, він з "бойовими товаришами" здався жителям села Комиші в Сумській області

"Ми їхали в колоні і першу машину різко підірвали. Ми всі вискочили з машин, лягли вздовж дороги. Потім підірвали другу машину, і ми всі побігли назад. Розбилися по групах, я пішов зі старшиною і ще двома контрактниками. Ми побігли в бік населеного пункту, а там взяли у дідуся машину і поїхали далі, але нас знову обстріляли. Ми вискочили з машини і втекли в ліс, там були до темряви. Потім побачили червону будівлю, яка виявилася свинофермою. Ми там переночували, потім пішли лісом і по полях і вийшли в село очерети. В саме село не заходили, а йшли по городах за будинками. Коли побачили першого чоловіка, то ми сказали, що здаємося, і віддали місцевим мужикам зброю і бронежилети", - розповів окупант.

Інший полонений на допиті повідомив, що їм в Україні їх зустріли "не дуже приязно".

"Нам сказали, що поїдемо на три дні до українського кордону. У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року ми перетнули кордон. Нас тут зустріли не дуже приязно. Наші танки, гусенична техніка в'їхала і було все нормально. Наші почали бомбити. Говорили, що військові частини, а виявилося, що мирне населення. Ми їхали в колоні і у нас заглохла БРП. Ми почали кликати допомогу, але вони всі поїхали, а біля нас вибухнув кисневий балон. Ми пішли в ліс - я, командир і ще п'ять чоловік-екіпаж БРМ", - зазначив російський військовий.

За його словами, вони три-чотири дні ховалися в лісі, поки їх не знайшли місцеві.

"Ні в якому разі не приїжджайте сюди, ні за які гроші...", - підсумував бранець.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави МВС Геращенко Антон Геращенко заявив, що від 24 лютого 2022 року у полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.

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