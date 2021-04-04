Загиблих імовірно ховатимуть на Волині, однак дата прибуття тіл ще не відома.

За останні два дні в зоні ООС загинули двоє бійців родом з Волині - Сергій Сулима та Андрій Горлатий.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Волинської ОДА.

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Зазначається, що військовослужбовець Сергій Олександрович Сулима, 1980 р.н. - загинув учора, 3 квітня. Боєць народився у Луцьку, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають його матір та сестра.

Молодший сержант, ст. механік-водій Андрій Васильович Горлатий загинув сьогодні, 4 квітня. До призову на контракт у січні 2018 року він проживав у Луцьку. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку проживають його матір та сестра.

Загиблих імовірно ховатимуть на Волині, однак дата прибуття тіл ще не відома.

Раніше в ООС повідомили, шо 3 квітня один український боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої і загинув.

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Автор: Дмитро Захаров