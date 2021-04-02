Резніков, як й раніше, вважає ефективними продовження політики посилення санкцій.

Віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, реагуючи на інформацію про стягування військ РФ до кордону України, каже, що Київ дотримуватися політико-дипломатичного варіанту розв’язання конфлікту.

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

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«На сьогодні єдиним нормальним варіантом є політико-дипломатичний варіант. Це посилення санкцій з боку усіх країн, зокрема європейських. І США, і Канади, і Австралії», – наголосив він.

Резніков зауважує, що Росії війна на Донбасі повинна перестати бути вигідною.

«Тому саме в такий політико-дипломатичний спосіб через посилення санкцій, для того щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною. А росіяни – прагматики. Ми можемо, що хочеш про них казати, але вони прагматичні і розумні. Вони просто будуть ставити на терези і зважувати, що їм вигідно: продовжувати цю війну в Україні, чи вийти з нашої країни», – заявив він.

Стягування російських військ до кордону з Україною

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання України на воєнну відповідь.

Учора, 1 квітня, президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію підтвердити відданість політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, яку вона завела у глухий кут.

Також вчора під час розмови з міністром оборони України Андрієм Тараном глава Міноборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці у разі посилення російської агресії.

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Автор: Яна Ставська