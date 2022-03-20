Радник міністра МВС України Вадим Денисенко підтвердив, що російська техніка підходить до білоруського кордону, але водночас Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Справді, підходить російська техніка до білоруського кордону, справді, росіяни пробують знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як було три тижні тому, зайти на територію України… В цілому, ми розуміємо де вони заходять, куди вони заходять, ми розуміємо, що росіяни не полишають ідеї зробити іще одну спробу штурму міста Київ. Ну, що ж, в принципі, значить будемо з ними воювати",- сказав Денисенко.
Він також висловив свою думку, щодо участі армії Білорусі у прямих бойових діях на території України.
"Це (інформація про те, що посольство Білорусі покинуло Україну - УНІАН) реально тривожний сигнал. Я б оцінював, я зараз говорю особисто свою точку зору, я б зараз оцінював ситуацію можливості введення Білорусі до військового конфлікту як 60 на 40. Там ще тиждень тому було 40 на 60. Але, все ж таки, я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії. Армія у нього відносно невелика, вся армія Білорусі налічує приблизно 40 тис. людей. Це вся армія, щоб ми розуміли, включно зі стволами, з госпіталями і т.д. В принципі на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон, але для нас це точно було б непотрібно. Об’єктивно це реальність, на яку тепер ми можемо впливати тільки інформаційно і ми це робимо. Чи прийме рішення Лукашенко під шаленим тиском РФ відповісти на це питання поки складно… Все показує на те, що, теоретично, ми бачимо (на кордоні України і Білорусі - УНІАН) тільки російські війська. Але, яку роль будуть відігравати білоруси, що вони мають робити, тобто, поки щось говорити дуже складно",- пояснив Денисенко.
Раніше повідомлялося, що Україна через білоруського посла передала голові Державного прикордонного комітету Білорусі "30 срібняків" за зраду.