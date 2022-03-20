Водночас він додав, що інформація про те, що посольство Білорусі покинуло Україну - це реально тривожний сигнал.

Радник міністра МВС України Вадим Денисенко підтвердив, що російська техніка підходить до білоруського кордону, але водночас Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Справді, підходить російська техніка до білоруського кордону, справді, росіяни пробують знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як було три тижні тому, зайти на територію України… В цілому, ми розуміємо де вони заходять, куди вони заходять, ми розуміємо, що росіяни не полишають ідеї зробити іще одну спробу штурму міста Київ. Ну, що ж, в принципі, значить будемо з ними воювати",- сказав Денисенко.

Він також висловив свою думку, щодо участі армії Білорусі у прямих бойових діях на території України.

"Це (інформація про те, що посольство Білорусі покинуло Україну - УНІАН) реально тривожний сигнал. Я б оцінював, я зараз говорю особисто свою точку зору, я б зараз оцінював ситуацію можливості введення Білорусі до військового конфлікту як 60 на 40. Там ще тиждень тому було 40 на 60. Але, все ж таки, я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії. Армія у нього відносно невелика, вся армія Білорусі налічує приблизно 40 тис. людей. Це вся армія, щоб ми розуміли, включно зі стволами, з госпіталями і т.д. В принципі на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон, але для нас це точно було б непотрібно. Об’єктивно це реальність, на яку тепер ми можемо впливати тільки інформаційно і ми це робимо. Чи прийме рішення Лукашенко під шаленим тиском РФ відповісти на це питання поки складно… Все показує на те, що, теоретично, ми бачимо (на кордоні України і Білорусі - УНІАН) тільки російські війська. Але, яку роль будуть відігравати білоруси, що вони мають робити, тобто, поки щось говорити дуже складно",- пояснив Денисенко.

Раніше повідомлялося, що Україна через білоруського посла передала голові Державного прикордонного комітету Білорусі "30 срібняків" за зраду.

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