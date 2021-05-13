Глава МЗС України заявив, що дуже велика кількість російських військових і військової техніки залишається біля кордону України і на окупованих територіях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що загроза нових воєнних провокацій з боку Російської Федерації неминуча.

Читайте такожОкупанти "ЛНР" оголосили військові збори: призивають 3 тисячі бойовиківЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Братиславі на спільному брифінгу глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

Кулеба висловив вдячність своїм колегам з п'яти країн за продуктивну зустріч.

"Ми присвятили особливу увагу російському військовому нарощенню вздовж українських кордонів і загостренню безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Я подякував усім п'ятьом центральноєвропейським країнам за тверду підтримку територіальної цілісності і суверенітету моєї країни в межах міжнародно визнаних кордонів", - заявив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що останніми тижнями Україна мала можливість відчути цю підтримку. "Підтримку, яка нам була запропонована не лише на словах, але і в готовності запропонувати нам практичну допомогу", - сказав Кулеба.

"Я поінформував міністрів, що незважаючи на оголошення Росією про відведення її військ від кордонів з Україною, загроза нових воєнних провокацій неминуча, і дуже велика кількість російських військових і воєнної техніки залишається вздовж кордону України і на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

Крім того, глава української дипломатії зазначив, що поінформував колег з п'яти країн про ініціативу започаткувати "Кримську платформу" з деокупації півострова, аби зібрати разом усі країни, які зацікавлені працювати в питаннях захисту прав людини і деокупації Криму.

Також Кулеба запропонував міністрам Центральноєвропейської п'ятірки взаємодіяти в усіх питаннях, які становлять спільний інтерес, аби зробити Центральну Європу сильнішою, безпечнішою і здоровішою.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Віталій Саєнко