Йдеться як про дії окупантів на ЗАЕС, так і про прагнення РФ розмістити на території Білорусі ядерну зброю.

В Головному управлінні розвідки МО України прокоментували останні випадки ядерного шантажу з боку російського лідера Володимира Путіна.

Йдеться як про присутність військ РФ на Запорізькій атомній електростанції, так і про погрози "нашпигувати" територію Білорусі ядерною зброєю. За словами представника відомства Андрія Юсова, небезпека буде зберігатися доти, доки росіяни остаточно не вийдуть з території України.

Він підтвердив, що ціла низка норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС вже не забезпечується окупаційною владою: "Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією - це ядерний шантаж", - каже Юсов.

"Головне, що повинен зрозуміти кожен українець і весь світ - у Каховці, на заводі "Кримський титан" і по всій Україні безпека, зокрема й екологічна та ядерна безпека на цих об'єктах, буде гарантована тоді, коли вони повернуться під контроль України та законної влади. Поки там російські терористи, загроза буде зберігатись", - наголосив він.

Юсов вказав, що прагнення Путіна розмістити ядерну зброю в РБ - це також елемент тактики ядерного шантажу, яку обрав для себе Кремль.

Юсов підкреслює, що такі очевидні "танці з бубном" не загрожують Європі, Україні або НАТО. Для Києва головне, що Білорусь все ще не втягнута в повномасштабну війну з Україною, як того прагне Москва.

"Попри всі танці з бубном, тепер уже ядерним бубном, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну Росії проти України, і ознак цього не спостерігається. Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами? Ну, будь ласка", - вказав він.

Зеленський попередив, що РФ прагне підірвати ЗАЕС

Нагадаємо, що 14 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти прагнуть влаштувати нову катастрофу в Україні та підірвати Запорізьку АЕС.

Про це він висловився в інтерв’ю американському телеканалу NBC News. За словами українського лідера, таким чином Путін намагається натиснути на світову спільному, щоб вона перестала допомогати Україні.

Зазначимо, що після підриву Каховської ГЕС ситуація на ЗАЕС ще більше загострилася. Наразі на станції не діє автоматичний моніторинг рівня радіації. Також на ЗАЕС немає потрібного обладнання та пожежної частини на випадок непередбачуваних ситуацій з радіацією.

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