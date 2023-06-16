Зеленський переконаний, що агресор зацікавлений в тому, щоб світ натиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт.

Росія має намір підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації ситуації в Україні.

Таку заяву в інтерв’ю американському телеканалу NBC News зробив президент України Володимир Зеленський, зазначивши при цьому, що агресор зацікавлений в тому, щоб світ натиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", – заявив президент і наголосив, що передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість російсько-української війни.

Ситуація на ЗАЕС

Станом на 14 червня 2023 року повідомлялося, що ситуація на ЗАЕС стає все більш небезпечною. За вказівкою Москви на станції немає автоматичного моніторингу рівня радіації. Росіяни знищили можливість реагування на аварії, немає обладнання та пожежної частини на випадок можливої аварії.

Кризовий центр на промисловому майданчику ЗАЕС не працює, оскільки він розукомплектований, там фактично проживають окупанти. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан систем і обладнання Запорізької АЕС і пожежно-рятувальна частина українська, яка має реагувати на аварії, зараз не працює.

Тиск і тортури рашистів призвели фактично до зникнення частини, яка має підтримувати Запорізьку АЕС у разі настання аварії або аварійної ситуації.

15 червня 2023 року голова "Енергоатому" оцінив ймовірність аварії на ЗАЕС. Коментуючи питання, чи вдадуться загарбники до акту тероризму на ЗАЕС, як це сталося на Каховській ГЕС, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що це питання викликає головне занепокоєння.

Вас також можуть зацікавити новини: