Ударного угруповання в Білорусі немає.

Радник ОП Олексій Арестович зазначив, що на сьогодні ніякої безпосередньої небезпеки наземних дій з Білорусі немає.

Як повідомив Арестович у своєму Telegram, білоруська армія не готова і не бажає брати участь в агресії, російське керівництво бажає, але не готове.

"Близько десяти тисяч російських військовослужбовців зараз в Білорусі - і це не єдине угруповання, а солянка з різних підрозділів з різними завданнями, частина взагалі вирішує проблеми тилового та інфраструктурного забезпечення", - пояснив радник Офісу президента.

Коментар Арестовича слідував після звернення українського військового Валерія Маркуса до жителів Рівненської та Волинської областей за можливістю покинути будинок на найближчий місяць.

За словами радника ОП, для того, щоб небезпека стала значущою, кількість наземних військ ЗС РФ в Білорусі має дійти до 20-25 тисяч військ щонайменше, що будуть зведені в ударне угруповання.

"До цього ще дуже далеко, якщо це взагалі в планах", - сказав він.

Поки все виглядає так, що основне завдання білоруського угруповання російських військ - це створювати загрозу без вторгнення, для того, щоб ми не могли зняти війська з захисту півночі на інші напрямки, зазначив Арестович.

Арестович відповів, що найближчим часом можливі нові удари іранськими БПЛА, ОТРК типу "Іскандер" і виліт російської авіації з повітряного простору Білорусі.

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 28 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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