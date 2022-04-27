На вигляд дитині було 10 – 12 років.

Український захисник Маріуполя, якого звати Іван Богдан, повідомив про смерть дівчинки на "Азовсталі".

Як написав він в Facebook, ще наприкінці березня 2022 року в бомбосховищі "Азовсталі" дівчинка подарувала йому мʼяку іграшку. На вигляд дитині було 10 – 12 років, проте вона захотіла віддати військовому свого мʼякого гуся.

"Сьогодні мені повідомили, що на днях вона загинула під час чергового авіаційного бомбардування росіян... Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати та дати змогу знову радіти життю...", – прокоментував Іван Богдан.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста негайно ж відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів.

Водночас Путін наказав своєму міністру скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він"недоцільний". Однак пізніше стало відомо, що в місті прямо в той момент відбувається бомбардування й обстріл території "Азовсталі".

Вас також можуть зацікавити новини: