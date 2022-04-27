Зокрема, бої тривають у секторі від заводоуправління "Азовсталі" до вул. Українського Козацтва.

У Маріуполі тривають вуличні бої біля заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Повітряні атаки на "Азовсталь" не стихають. Ніякої тиші, але намагання штурму раз за разом. Попри заяви. Єдине - з публічного інформаційного поля різко зникли публікації боїв. Окупанти намагаються пояснити собі, чому Путін майже погодився на евакуацію, одночасно, не приховуючи подальших планів щодо "Азовсталі" і наших захисників", - зазначив він.

"При тому знову тривають вуличні бої в секторі від заводоуправління "Азовсталі" до вул. Українського Козацтва (парк Веселка)", - написав Андрющенко.

За його даними, від учора російські окупанти заборонили в’їзд в місто навіть з боку окупованого Новоазовська.

"Окрім того, обмежено пересування всередині міста. Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо", - зазначив Андрющенко.

Водночас, за його словами, для громадян Росії та бойовиків з "ДНР" видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні.

"Саме посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів. Окрім того, окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці. Місто дедалі перетворюють на реально гетто. Ставлення з боку окупантів до маріупольців, як до рабів, не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям, всі інші - в однаковому стані постійного психологічного тиску", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат "Азовсталь", в підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста, а також українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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