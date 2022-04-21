В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значній відстані від території "Азовсталі".

В Маріуполі зараз відбувається бомбардування та обстріл території "Азовсталі".

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значній відстані від території "Азовсталі".

"Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги путіна над Маріуполем". Я впевен - окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. Ані наших Захисників. Ані цивільних", - написав він.

За його словами, лише зовнішнє втручання та забеспечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатно забеспечити реальне рятування всіх. "Якщо ми кажемо про гуманітарні кроки", - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що 21 квітня президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу скасувати штурм "Азовсталі", оскільки він "недоцільний". Шойгу збрехав президенту країни-агресорки Володимиру Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста відразу ж відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів.

Відмову штурмувати "Азовсталь" радник голови ОП Олексій Арестович пояснив тим, що в РФ не хочуть там втрат серед російських військових, яким в іншому випадку довелося б вести складні бої на руїнах меткомбінату.

Вас також можуть зацікавити новини: