В тилу передових позицій російських загарбників відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв.

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії, кремації проводять без ідентифікації та обліку загиблих їхніх військових.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки.

"Враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв. Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів", - розповіла вона.

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Таким чином, за її словами, російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.

Втрати окупантів в Україні: подробиці

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року орієнтовно склали близько 123 тис. 860 осіб.

Росія під час боїв за Соледар на Бахмутському напрямку втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.

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