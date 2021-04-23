Віце-прем'єр нагадав, що у Мінських угодах нічого не сказано про "ДНР/ЛНР".

Віце-прем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що заклики президента Російської Федерації Володимира Путіна до України вести переговори з підконтрольними їй бойовиками "ДНР/ЛНР" свідчать про вихід Російської Федерації з Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Віце-прем'єр відреагував на твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що якщо президент України Володимир Зеленський бажає говорити про проблеми Донбасу, то керівництву України нібито треба спілкуватися з бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

"З вуст президента Російської Федерації ми з вами почули офіційне визнання двох квазіутворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами "ДНР/ЛНР". Це по суті - вихід з Мінських угод, тому що у Мінських угодах немає такого поняття - є ОРДЛО України, є окремі райони Донецької і Луганської областей", - заявив Резніков.

Резніков вважає, що цю заяву Путіна треба проаналізувати у "нормандському форматі" і в ОБСЄ.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". Глава Кремля порадив Зеленському обговорити Донбас із ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

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Автор: Віталій Саєнко