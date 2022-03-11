Вже навіть вороги говорять про це, а НАТО все відмовляється чути.

Сьогодні, 11 березня, пройшов брифінг за участю трьох полонених російських пілотів. Як раніше передавав УНІАН, один з них, Максим Криштоп, зізнався, що отримав прямий наказ бомбити житлові будинки Харкова. Він побачив ціль, але все одно здійснив злочинне бомбардування мирного населення. На брифінгу пілот також поділився думкою щодо закриття неба. За словами Криштопа, це допоможе якнайшвидше закінчити війну в Україні, яку розв'язав нацист Путін зі своїми посіпаками.

Питання полоненому окупанту поставив іноземний журналіст. Він попросив поділиться думкою щодо прохання української влади до НАТО закрити небо над країною у зв'язку з російським вторгненням і бомбардуванням міст.

Криштоп відповів на запитання наступними словами: "Я вважаю, що це сприятиме якнайшвидшому завершенню цього конфлікту".

Хоч у чомусь полонений пілот правий. А тим часом США навіть не можуть узгодити відправку Україні літаків. На думку Штатів, передача МіГ-29 не особливо допоможе нашій авіації.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: