Ворог прагне захопити Піски і встановити контроль над трасою М04.

Російські окупанти продовжують наступ в Донецькій області. Зараз їх основні цілі — це захоплення Пісків і встановлення контролю над трасою М04.

Такою інформацією поділилася британська розвідка в щоденному звіті щодо війни в Україні.

Як зазначили експерти, минулого тижня рашисти зосередилися на переорієнтації своїх підрозділів, щоб посилити південь і протистояти потенційному контрнаступу ЗСУ. Однак у Донецькій області ворог продовжує атакувати на північ від обласного центру.

"Особливо важкі бої розгорнулися в селищі Піски, недалеко від місця розташування Донецького аеропорту. Населений пункт, ймовірно, залишається оспорюваним. Цей район знаходиться на лінії фронту на Донбасі з 2014 року. Російський наступ, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки траси М04, головного підходу до Донецька із заходу", — повідомили в британській розвідці.

Нагадаємо, минулого тижня глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Піски контролюються ВСУ. Однак рашисти штурмують населений пункт і прагнуть його захопити. Це підтверджують зведення від Генштабу, де останнім часом нерідко говориться про бої в районі Пісків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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