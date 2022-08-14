Російські окупанти продовжують наступ в Донецькій області. Зараз їх основні цілі — це захоплення Пісків і встановлення контролю над трасою М04.
Такою інформацією поділилася британська розвідка в щоденному звіті щодо війни в Україні.
Як зазначили експерти, минулого тижня рашисти зосередилися на переорієнтації своїх підрозділів, щоб посилити південь і протистояти потенційному контрнаступу ЗСУ. Однак у Донецькій області ворог продовжує атакувати на північ від обласного центру.
"Особливо важкі бої розгорнулися в селищі Піски, недалеко від місця розташування Донецького аеропорту. Населений пункт, ймовірно, залишається оспорюваним. Цей район знаходиться на лінії фронту на Донбасі з 2014 року. Російський наступ, ймовірно, спрямований на забезпечення безпеки траси М04, головного підходу до Донецька із заходу", — повідомили в британській розвідці.
Нагадаємо, минулого тижня глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Піски контролюються ВСУ. Однак рашисти штурмують населений пункт і прагнуть його захопити. Це підтверджують зведення від Генштабу, де останнім часом нерідко говориться про бої в районі Пісків.
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