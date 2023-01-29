Раніше російські війська здійснили декілька обстрілів Херсона.

Сьогодні, 29 січня, російські окупанти вдарили по Бериславському району Херсонської області запалювальними боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. Як відомо, використовувати запалювальні боєприпаси заборонено за нормами міжнародного гуманітарного права.

"Бериславський район зараз... Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами", - зазначили у ОВА.

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Обстріли Херсона та області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, від початку доби і станом на 14:00 окупанти здійснили сім обстрілів Херсона. У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що унаслідок обстрілів три людини загинули, ще шестеро отримали поранення.

Відомо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу без світла залишився цілий мікрорайон звільненого міста.

26 січня російські загарбники вдарили по будівлі Кочубеївської сільської ради Бериславського району. Внаслідок удару одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Нещодавно у Херсонській облраді повідомляли, що на окупованій частині області ще залишається близько 20-30% цивільного населення.

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