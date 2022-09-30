В Україні вирішили покарати значущих російських юридичних та фізичних осіб, зазначив президент.

На засіданні Ради Національної безпеки та оборони було ухвалено рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому у Telegram.

"Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому були розглянуті шляхи протидії спробам Росії анексувати українські території.

Війна Росії проти України та покарання посіпак агресора

РФ у 2014 році захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу. Російську агресію засудив майже увесь світ. Зокрема, Україна та низка держав заходу, у тому числі США та країни-члени Євросоюзу покарали РФ санкціями.

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Після цього Захід не лише посилив санкції проти РФ, а й надав Києву новітнє озброєння.

28 вересня високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представили пропозиції щодо восьмого пакета антиросійських санкцій.

За словами Борреля, перша частина нового пакета обмежувальних заходів стосується внесення у "чорний список" юридичних та фізичних осіб, які причетні до російської окупації й спроби незаконної анексії українських територій.

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