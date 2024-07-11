Уже звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів, а 368 було відмовлено за станом здоров'я.

Україна, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, з травня звільнила тисячі засуджених злочинців для відправки на передову.

Як розповів Малюська Financial Times, ця схема відрізняється від російської програми звільнення ув'язнених тим, що в ній застосовуються "більш високі стандарти". Так, за словами міністра, у рамках цієї ініціативи було звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів, а 368 було відмовлено за станом здоров'я.

"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б стати в нагоді на фронті", - сказав Малюська. "Це хороша можливість почати життя з нової сторінки".

Відео дня

Як розповів міністр, перші ув'язнені, звільнені в рамках програми, вже проходять військовий вишкіл, який триватиме щонайменше два місяці. Очікується, що вони будуть відправлені на передову до кінця літа.

За словами Малюськи, очікується, що початковий призов засуджених дасть приблизно 5000 новобранців, і це число може "за найсприятливіших обставин" зрости втричі.

Критерії мобілізації ув'язнених

Міністр підкреслює, що існують значні відмінності між українською кампанією з набору ув'язнених і російською, в рамках якої десятки тисяч російських ув'язнених звільнили, щоб воювати в Україні, включно із серійними вбивцями та ґвалтівниками.

В Україні засуджені за серійні вбивства, сексуальне насильство і злочини, пов'язані з національною безпекою, не допускаються до програми дострокового звільнення. Колишнім високопоставленим політикам, ув'язненим за корупцію, також не дозволяється вступати на службу.

При цьому, щоб отримати право на участь у конкурсі, ув'язнені мають пройти низку фізичних і психологічних тестів, а також співбесіди з тюремними і військовими чиновниками. Крім того, їм має залишатися щонайменше три роки до кінця терміну ув'язнення, і вони мають бути не старшими за 57 років.

Якщо їх візьмуть, вони служитимуть у спеціальних підрозділах до закінчення війни або демобілізації, сказала Малюська. Водночас якщо засуджені не пройдуть військову службу або спробують втекти, їм загрожує ще до 10 років в'язниці.

Командири вже відвідали в'язниці по всій Україні в пошуках вмотивованих і працездатних бійців, сказав Малюська, додавши, що "зараз триває змагання за найкращих солдатів".

За його словами, досвід засуджених у тюремній системі означає, що вони звикли до суворої командної структури. "У плані адаптації ці люди кращі за звичайних призовників", - додав він.

Мобілізація засуджених в Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися в армію. Влада каже, що інтерес до програми серед ув'язнених перевершив очікування. За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 000 ув'язнених потенційно можуть мати право на участь у новій програмі.

Водночас у 3 ОШБр розповіли, як військові ставляться до мобілізації ув'язнених до армії. Командир 2 штурмового батальйону Дмитро Кухарчук розповів, що засуджених, які прийдуть, розподілятимуть по 1-2 людини у відділення, щоб вони могли легко інтегруватися.

Вас також можуть зацікавити новини: