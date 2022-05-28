Дійсно безпечними маршрутами є ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

Заяви Росії про безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства є маніпуляцією.

Про це заявляє у Facebook керівництво Військово-морських сил Збройних сил України, коментуючи оголошення Росії про так звані псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства.

У повідомленні йдеться, що Росія, нехтуючи нормами міжнародного права, продовжує блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій. При цьому зазначається, що зараз в Росії у готовності до застосування в акваторії Чорного моря є два носії крилатих ракет типу "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.

"Водночас, РФ цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права, РФ здійснювала обстріли іноземних цивільних суден", - сказано в повідомленні.

Командувач ВМС Збройних сил України Олексій Неїжпапа наголосив, що Україна не буде виконувати вигаданих правил країни-агресора, "підлого вбивці та мародера". При цьому зазначив, що дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

"Ми не граємо за підступними правилами ворога, який кожен день намагається знищити нас та нашу економіку, блокуючи судноплавство та обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Які б "гуманітарні" ярлики вони на себе не чіпляли, світ побачив справжнє лице РФ", - наголосив командувач ВМС ЗС України.

Також у повідомленні нагадали про уражені 25 лютого 2022 року кораблями РФ цивільне судно "Namura Queen" під прапором Панами та танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови.

Як повідомляв УНІАН, В Росії анонсували відкриття гуманітарного коридору для іноземних суден з порту Маріуполя.

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