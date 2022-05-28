Підприємство зупинило роботу ще минулого місяця через наближення боїв.

Російські окупанти завдали удару по підприємству "Артемсіль" у Соледарі, що на Донеччині поблизу Бахмута.

Відео результатів обстрілу опублікували очевидці в соцмережах.

Як відомо, підприємство "Артемсіль" зупинило роботу ще минулого місяця через наближення боїв - наразі воно знаходиться неподалік фронту на Донбасі.

Саме це і спричинило дефіцит солі та стрибок цін в Україні.

Тепер стратегічне українське підприємство потрапило під обстріл. На відео видно розбиті вщент будівлі.

Як відомо, державне підприємство "Артемсіль" – одне з найбільших у Європі в галузі. Його виручка у січні – вересні 2021 року становила 43 млн грн чистого прибутку, що 5,8 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року.

У компанії внаслідок обстрілів зруйновано склад, були прямі потрапляння у рудники та склад. До того ж російські війська регулярно обстрілюють вузлову залізничну станцію, через яку вивозили сіль.

Як писав УНІАН, війна повністю зупинила роботу найбільшого виробника солі в Україні. Серед населення починається паніка, але магазини та виробники харчів підготувалися до потенційної кризи. В Україні шукають альтернативи продукції з "Артемсолі".

Так, в Одеській області пропонують почати розробку інших родовищ.

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