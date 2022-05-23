Жителів міста вивезли у так званий "фільтраційний табір" у селі Безіменне.

Упродовж минулої доби російські загарбники вивезли з Маріуполя у так званий "фільтраційний табір" у селі Безіменне ще 257 людей для подальшої депортації в Росію.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до с. Безіменне Новоазовського району депортовано 257 людей, зокрема 30 дітей", – повідомив Андрющенко.

При цьому, за його словами, з Нікольського та Безіменного депортації не зафіксовано через вихідний день у так званих "фільтраційних пунктах".

Депортація маріупольців: що відомо

Місто Маріуполь опинилося під посиленим вогнем російських загарбників ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

За офіційними даними України, росіяни вбили десятки тисяч маріупольців. Встановити остаточну кількість жертв російської агресії неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи злочини скоєних звірств.

Громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, росіяни відправляють у "фільтраційні" табори, після чого українців насильно вивозять у найвіддаленіші куточки РФ, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід.

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