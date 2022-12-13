Зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення.

В Одесі затримали російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер".

Як повідомила Служба безпеки України, на телефоні затриманого виявлено електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря.

"Також викрито контакти зловмисника із штабом російської приватної військової компанії "Вагнер" та московського ОМОНу (спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України). Встановлено, що ворожий поплічник збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. Насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони", - інформує СБУ.

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Крім цього, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони обласного центру.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі.

Зазначається, що співробітники української спецслужби своєчасно викрили ворожого агента, зірвавши плани російських загарбників. Агента затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів він потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах, де закликав підтримати збройну агресію проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів.

Для збору розвідінформації агент особисто виходив на "місцевість", приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотофіксацію. Отримані дані пересилав ворогу у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зрадники в Одесі

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Одесі постійно ловлять зрадників та прихильників "руського міра". Так, у місті повідомили про підозру "блогерці", яка закликала російського президента Володимира Путіна активніше бомбардувати Україну.

До 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом ФСБ РФ та вивісив в Одесі російський прапор.

Також Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на відеореєстратор позиції Сил оборони. Зрадник планував отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області".

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