У 2014 році під час окупації Криму офіцери не з’явилися на службу та перейшли на бік ворога.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у державній зраді двом колишнім офіцерам Збройних сил України з Криму, які воюють на боці окупантів.

"За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру командиру механізованої роти та начальнику відділення зв’язку – начальнику зв’язку штабу військової частини в АР Крим, за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні прес-служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України для УНІАН.

За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації Росією території АР Крим та Севастополя офіцери не з’явилися на службу в пункті постійної дислокації на материковій частині України. Таким чином вони зрадили військовій присязі на вірність українському народові та відмовились нести військову службу у Збройних силах України.

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У подальшому обидва зрадника проходили військову службу у складі збройних сил РФ на керівних посадах і брали активну участь у збройній агресії проти України на Херсонському напрямку.

Зазначається, що у січні 2015 року вказаним особам було заочно повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України) та оголошено в розшук за грошову винагороду.

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