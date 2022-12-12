Влучно відпрацював український ПТУР.

Українські добровольці підрозділу "Третя сила" ефектно знищили групу "еліти" російських окупантів - найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Добровольці поділилися відеороликом знищення окупантів. На кадрах видно, як четверо "вагнерівців" несуть з поля бою п'ятого, невідомо пораненого чи вбитого.

Українська "пташка" вистежила найманців, а воїни відправили їх до пекла влучним пострілом ПТУР. Лише один вагнерівець зміг вижити. На кадрах видно, як він намагається оговтатися.

Відео дня

"Третя сила" опублікувала відео у День Сухопутних військ та привітала колег із ЗСУ. Зазначається, що відео знято під Бахмутом. Цікаво, що окупантів знищували під трек "Буде тобі, враже, як Залужний скаже".

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

Втрати Росії в Україні перевищили позначку 94 тисячі осіб. За добу бійці ЗСУ ліквідували 380 противників. Вони також знищили понад 20 одиниць різноманітної ворожої техніки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також Росія втратила: танків — 2942, бойових броньованих машин — 5920, артилерійських систем — 1928, РСЗВ — 397, засобів ППО — 211, літаків — 281, вертольотів — 264.

Зокрема, нещодавно українські воїни запустили багато "бавовни" по важливих базах російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. На вихідних рогромили пункт базування російської ФСБ у готельно-ресторанному комплексі на околиці міста.

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