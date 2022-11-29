Чоловік після повномасштабного вторгнення в Україну російських загарбників почав вести підривну діяльність в Одесі.

До 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії та вивісив у місті російський прапор.

"Спецоперація Державного бюро розслідувань та СБУ: суд визнав винним та позбавив волі на 15 років мешканця Одеси, який співпрацював з ФСБ РФ та намагався викрасти людину", - повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

У ДБР розповіли, що чоловік після повномасштабного вторгнення в Україну російських загарбників почав вести підривну діяльність в Одесі.

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"Зокрема, 22 серпня 2022 року він розмістив на одному з житлових будинків Одеси прапор РФ із підписом: "Одесса - русский город". Фото з прапором він передав представникам держави-агресора для використання у пропагандистських матеріалах", - наголошується у повідомленні.

Також чоловік збирав і передавав окупантам інформацію про Збройні сили України та військові об'єкти в Одесі, дані щодо українських патріотів, вербував колишніх українських правоохоронців для підривної діяльності проти України.

Крім того, за даними правоохоронців агент разом з пособниками планував викрасти патріотично налаштованого одесита-підприємця, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші.

"Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора обміняти українського патріота на російських полонених", - йдеться у повідомленні.

Так, наприкінці вересня ДБР та СБУ провели спецоперацію для затримання чоловіка та його спільниками.

Мешканця Одеси визнали винним у державній зраді, колабораційній діяльності та викраденні людини (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт проти ще одного учасника угруповання, яке викрало підприємця, направлено до суду за статтею ККУ про викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146). Фігуранту може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Агенти ФСБ в Україні: що відомо

В Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на відеореєстратор позиції Сил оборони. Зрадник планував отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області".

Служба безпеки України затримала в Києві агента Федеральної служби безпеки Росії, який прибув з Криму для підготовки диверсій.

На українсько-молдовському кордоні затримали іноземного прихильника агресії РФ, який намагався потрапити в Одеську область.