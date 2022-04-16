Збиток, нанесений російськими окупаційними військами транспортній інфраструктурі України, тепер являє собою серйозну проблему для доставки гуманітарної допомоги в райони, раніше обложені Росією.
Про це повідомляє розвідка Великобританії в Twitter.
У відомстві заявили, що дорожня інфраструктура в постраждалих від конфлікту районах України отримала значні пошкодження.
"Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши Мости, встановивши міни і кинувши транспортні засоби на ключових маршрутах при відступі з півночі України", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в Чернігові та його околицях через руйнування окупантами переправ через річки залишився тільки один пішохідний міст через річку Десна.
"До війни в місті проживало близько 285 000 осіб", - додали в Міноборони Британії.