Загалом за сьогодні українські військові ліквідували три російських бомбардувальники.

На Донбасі українські захисники збили ще два двомісних винищувачів-бомбардувальників росіян Су-34.

Гарною новиною поділився командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!", - деталізував Олещук.

Успіх наших військовий прокоментував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що після успішної бойової роботи по ворожому літаку вночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. "Дякую за бойову роботу!", - написав він у Телеграм-каналі.

Відео дня

Нагадаємо, сьогодні вранці Олещук уже повідомляв про ліквідацію ворожого Су-34. За його словами, українські захисники "мінуснули" Су-34 на Східному напрямку.

Знищення російських літаків

Останнім часом українські захисники дедалі частіше збивають ворожі літаки. Так, 27 лютого вони приземлили два російські Су-34.

А трохи раніше, 23 лютого в результаті спільної операції Головного управління розвідки (ГУР) та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем було збито вже другий за час війни російський літак-розвідник А-50У. "Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використала для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", - прокоментували тоді в ГУР.

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