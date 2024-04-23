Однак, за словами Іллі Євлаша, РФ продовжує активно використовувати на фронті КАБи.

РФ зменшила активність використання авіації на фронті на тлі успішних ударів Сил оборони, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Після останнього літака стратегічної авіації Ту-22М3, який нам вдалося збити, росіяни трохи зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів. Також після того, як нам вдалося частково розрядити їхні пункти управління на території тимчасово окупованого Криму, зменшилася дещо кількість застосування і тактичної авіації", – розповів Євлаш.

Водночас із цим, він зазначив, що ворог усе ж таки продовжує застосовувати авіацію на фронті для ударів ракетами та КАБами.

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"Найбільше це по прифронтових ділянках фронту – це північ та схід. Ворог намагається бити по нашим позиціям, але б'є зокрема й по мирним містам. Зазвичай застосовує їх, не наближаючись до лінії фронту в притул, з відстані 30-40 кілометрів. Загалом же, ця бомба з місця пуску може летіти до 80 кілометрів у глиб території", – сказав Євлаш.

Він також зазначив, що теоретично з КАБами можна боротися напрямку, але це досить складно реалізувати.

Наприклад, під час наступу на Авдіївку ворог використовував щодня сотні таких бомб. То ж найбільш ефективно в такому випадку боротися з носіями – це розбудова різних систем ППО, які можуть дістати літаки Су-34/Су-35, а також винищувачі F-16, які ми очікуємо, з ракетами, які зможуть діставати ці літаки", – розповів Євлаш.

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Ворог продовжує наступати вздовж усієї лінії фронту. Найгарячішою ситуація залишається га Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

За інформацією Євлаша, Росія цілеспрямовано вдарила по телевежі в Харкові для того, щоб перебити у місті український зв'язок.

На думку Bloomberg, відсутність українського контрнаступу у 2024 році має стати частиною плану перемоги Києва. Головне - якнайшвидше доставити на фронт вкрай необхідні артилерійські снаряди, стабілізувавши українські лінії.

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