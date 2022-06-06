У Генштабі армії України висловили подяку Великобританії за підтримку і допомогу.

Крім реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), Україна отримає від Великобританії боєприпаси у великих масштабах.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України на сторінці в Facebook, оприлюдненому після сьогоднішньої заяви міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про військову допомогу Україні.

Зазначається, що Воллес оголосив, що Велика Британія відправить пускові установки M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км за допомогою високоточних керованих ракет.

Сучасна система озброєння M270, яка може вражати цілі на відстані до 80 км з високою точністю, надасть значного збільшення можливостей українських військ. Рішення Великої Британії було тісно узгоджено з рішенням США надати ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності (HIMARS) - варіант РСЗВ (MLRS).

"Крім цієї системи озброєння, Велика Британія також постачатиме боєприпаси M31A1 у великих масштабах", - повідомили у Генштабі, з посиланням на заяву Воллеса.

Рішення уряду Великобританії прийнято у відповідь на запити Збройних сил України щодо високоточної зброї більшої дальності, щоб захистити себе від російської важкої артилерії, яка використовується для руйнівного впливу на східному Донбасі.

"Оскільки тактика Росії змінюється, так само змінюється і наша підтримка Україні. Ці дуже потужні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста", - наголосив Воллес.

У ЗСУ наголошують, що Велика Британія була першою країною Європи, яка постачала летальну допомогу Україні, і з того часу надала Збройним силам тисячі протитанкових ракет, протиповітряних систем та бронетехніки.

Британія також взяла на себе провідну роль у координації міжнародних пожертвувань військової допомоги: Бен Воллес провів дві міжнародні конференції донорів для координації підтримки з боку 35 країн-партнерів, тоді як літаки Королівських Повітряних сил перевезли в Україну тисячі тонн військової допомоги від донорів з усього світу.

Зазначається, що Велика Британія продовжить надавати допомогу, щоб забезпечити Україні те, що їй необхідно для захисту від жорстокої російської агресії.

"Збройні сили України вдячні уряду та народу Великої Британії за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та за ухвалене рішення про надання Україні реактивних системи залпового вогню M270" - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна відправляє в Україну свої перші ракети великої дальності, попри погрози Росії.

Зараз в уряді не повідомляють, скільки саме зброї нададуть, але за даними ЗМІ, спочатку відправлять три системи.

У своєму Twitter прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Борис Джонсон сьогодні також написав, що Лондон подарує Україні залпові реактивні системи.

4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі щодо застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270.

Під час виступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022, зокрема, він привітав рішення США надати реактивні системи залпового вогню HIMARS та звернув увагу, що Бен Воллес анонсував отримання Україною РСЗВ М270.

Вас також можуть зацікавити новини: