Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українським військовим дуже потрібні зразки озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний нагадав партнерам, що з доставкою зброї для України не можна зволікати, оскільки це вимірюється життями людей, які рятують світ від російських окупантів.

У своєму Telegram Залужний показав, як українські воїни застосовують уже отриману військову допомогу у бойових умовах на фронті.

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка", - наголосив головнокомандувач.

Він закликав партнерів надавати більше озброєння, яке б дало можливість уражати противника на великій відстані.

"Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - заявив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

23 травня відбулася друга зустріч керівників оборонних відомств декількох десятків країн.

За результатами зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни планують надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

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