Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже працює по російських окупантах на полі бою за Україну.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Унікальність гаубиці FH70 полягає в тому, що завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд.
У FH70 є власний німецький двигун Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні.
Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця.
Ще на початку травня УНІАН повідомляв, що Італія зможе передати Україні партію артилерійських установок, зокрема, у списку - гаубиці FH70, міномети, ПЗРК Stinger, кулемети, броньовані позашляховики Lince, а також боєприпаси.
Напередодні у Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.