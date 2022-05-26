З її допомогою екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину.

Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже працює по російських окупантах на полі бою за Україну.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Унікальність гаубиці FH70 полягає в тому, що завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд.

У FH70 є власний німецький двигун Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні.

Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця.

Ще на початку травня УНІАН повідомляв, що Італія зможе передати Україні партію артилерійських установок, зокрема, у списку - гаубиці FH70, міномети, ПЗРК Stinger, кулемети, броньовані позашляховики Lince, а також боєприпаси.

Напередодні у Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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