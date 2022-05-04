За його словами, це залежить від багатьох факторів.

Україна знаходиться в стані війни всі 30 років.

Під час інтерв'ю телеканалу ISLND TV секретар РНБО Олексій Данилов нагадав, що ще колишній президент РФ Борис Єльцин "зазіхав на Крим".

"Ми у війні перебуваємо 30 років. РФ ніколи не мала бажання залишати нас у спокої. Навіть Єльцин вже тоді зазіхав на Крим і говорив, що це не зовсім наша територія", — сказав Данилов.

Данилов вважає, що війна Росії проти України буде "тривалою", а гаряча фаза російської агресії не закінчиться в травні.

За словами секретаря РНБО, закінчення війни залежить від українських військових і наших партнерів.

"Якщо говорити про цю частину гарячої фази війни, то я не оптиміст, що вона закінчиться в травні. Це буде тривала війна і вона буде ще продовжуватися на нашій території", - сказав Данилов.

Він додав, що закінчення війни залежить від багатьох факторів.

"Скільки за часом? Це залежить від багатьох факторів. В першу чергу це залежить від нашого війська. І це залежить від наших партнерів, потрібно це визнавати і про це потрібно говорити. Тому що без підтримки партнерів, нам було б дуже складно стримувати цю російську армаду, яка почала рухатися на нас 24 лютого", — підкреслив він.

Секретар РНБО нагадав, що російська армія планувала захопити Україну за два-три дні, а найбільш "оптимістичні сценарії" прогнозували захоплення за два-три тижні і подальшу партизанську війну українців проти країни-агресора.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович припускав, що наступ Росії на сході України видихнеться за два-три тижні. Після цього активні бойові дії можуть припинитися, а війна перейде в позиційну фазу.

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