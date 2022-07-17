Президент зауважує, що нині, коли український народ воює за незалежність, він - у своєму праві в усіх сенсах цього слова: історично, політично, культурно і юридично.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що текст Декларації про державний суверенітет України міг би бути іншим з безпекової точки зору, але на той час він був революційним.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Це був перший документ такого рівня після багатьох років, який утвердив право нашого народу жити самостійно. Самостійно і демократично", - сказав Зеленський.

Конкретні пункти Декларації, додав він, показували реалії того часу і надії, які панували в українському суспільстві.

"32 роки потому, після восьми років війни на Донбасі і в 143-й день повномасштабної війни проти Росії, може здаватися, що текст Декларації міг би бути іншим, зокрема з безпекової точки зору. Але на той час і цей текст був революційним", - зазначив глава держави.

Так, Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України.

"І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми - у своєму праві в усіх сенсах цього слова: історично, політично, культурно і, що дуже важливо, - юридично. У тому числі і на цьому базується впевненість нашого народу у перемозі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до російських військових, які випустили ракети по Вінниці.

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