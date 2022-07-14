Внаслідок ракетного удару загинули 23 людини (з них 3 дитини), госпіталізовані 66.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військових, які сьогодні здійснили ракетний удар по Вінниці, та попередив, що тюрма – це найкраще, що їх очікує за вчинене.

Вечірнє звернення українського президента наприкінці 141-го дня повномасштабної війни оприлюднено у його Telegram.

"Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За оновленими даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини (з них 3 дитини), госпіталізовані 66, триває пошук 39. Звернулися за меддопомогою на цей час 117 осіб. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.