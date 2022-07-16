Він наголошує на необхідності мати "емоційний суверенітет", аби не підігравати інформаційній грі проти України.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути обережними в інформаційному полі та не довіряти "вкидам" з Росії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

Зеленський закликав українців бути обережними та обачними в інформаційному полі.

"Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру. Скільки нервів псується щоденним тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців. Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу", - сказав він.

Президент зауважив, що це інколи набуває "нездорових форм, коли соціальними мережами і сайтами поширюються свідомі "вкиди" з Росії, мета яких тільки одна - доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційними терором".

"Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас з вами. Щоб не підігрувати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення від кого б вони не йшли. І бачити, кому і для чого вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас з вами шлях до перемоги", - закликав Зеленський.

Він додав, що іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж звичайна.

"Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути і те, що українську єдність не зламати і брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, також Зеленський обіцяє росіянам відповідь на терор.

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