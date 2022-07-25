За його словами, потрібно робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту.

Газовий шантаж Європи з боку Росії можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 25 липня.

"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть, попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності. Чи від окупації. Це просто різні форми терору. Тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається", - зазначив президент.

Він наголосив, що необхідно максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, бо кожен такий зв'язок – це потенційний засіб тиску Росії.

"Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ та заморозку активів "Сбєрбанку".

Також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

21 липня Рада Євросоюзу затвердила сьомий пакет санкцій проти РФ.

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