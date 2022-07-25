Марія Захарова обурена допомогою ЄС для України.

У Росії через три дні відреагували на виділення Україні від Європейського Союзу військової допомоги на 500 мільйонів євро. У Москві вже заявили, що перемога України на полі бою як "пряма дорога в прірву"

Про це заявила офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона заявила, що виділення Євросоюзом нового пакету військової допомоги Україні нібито говорить про неготовність до політичного врегулювання ситуації.

"Постачання українцям озброєнь і військової техніки ЄС продовжує інвестувати в подальші бойові дії. І при цьому лицемірно публічно заявляє, що нібито простягав Росії "оливкову гілку миру". Будь - які спроби домогтися перемоги на полі бою - пряма дорога в прірву як для Києва, так і для Брюсселя", - підсумувала Захарова.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 липня Рада Європейського Союзу схвалила виділення п'ятого траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Загальний внесок ЄС в рамках EPF для України склав 2,5 мільярда євро. Кошти витратять на військову техніку, призначену для доставки смертоносної сили в оборонних цілях.

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