До Чернігова вона прийшла з найгіршим, що місто переживало за увесь час з Х століття.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія. Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи?", - сказав Зеленський.

Він додав, що це вже не риторичні питання.

"Це питання про те, наскільки безглузде це вторгнення Російської Федерації. Наскільки воно самовбивче для всього, що Росія нібито "захищає". Для російської культури, для зв'язків з цим народом, навіть для російської мови. Росія випалює все це своєю зброєю. Випалює на десятиліття мінімум. На покоління", - підкреслив президент.

Щодо древнього Чернігова, якому понад тисячу років, і який "бачив стільки війн і стільки загарбників, що хоча б у XXI столітті заслуговував на мир і заслуговував на спокій", Зеленський констатував, що Росія прийшла до міста з найгіршим, що Чернігів переживав за весь час з Х століття.

"З часів тієї Русі, на зв'язок з якою Росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б себе саму. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само - заради пограбунку і заради знущань", - констатував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський звинуватив Німеччину та Угорщину у блокуванні ембарго на енергоносії з РФ.

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