Президент Зеленський заявив, що Схід зараз представляє "найбільш складну ситуацію" для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що найближча мета Росії - оточити 44 тисячі українських військових у повномасштабній битві за Донбас і забрати його.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News.

Президент Зеленський заявив, що Схід зараз представляє "найбільш складну ситуацію" для ЗСУ, але "саме там зосереджені наші найпотужніші підрозділи".

"[Війська РФ] нібито прийшли звільнити людей від нацистів. А реально - вони звільнили ці території від життя... Цей "русский мир" - це відкрита російська війна і миром там, вибачте, не пахне. Вони можуть знищити нас, але ми відповімо; вони можуть вбити, але вони також помруть. Я не можу зрозуміти заради чого, навіщо вони прийшли", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Росія завершує підготовку до наступу на Донбас. Окупанти хочуть захопити важливі транспортні вузли в районі міст Попасна і Рубіжне, а також блокують перекидання підрозділів Збройних сил України в східному напрямку.

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