Росія цього року може отримати до 250 млрд фунтів стерлінгів (326 млрд доларів) з цього продажу.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину та Угорщину у блокуванні зусиль щодо ембарго на продаж енергоносіїв.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю BBC.

Зазначається, що в разі не введення ембарго на продаж енергоносіїв Росія цього року може отримати до 250 млрд фунтів стерлінгів (326 млрд доларів).

"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу та грошей..., що це питання виживання", - наголосив президент.

Він вчергове закликав інші країни постачати до України більше зброї, заявивши, що Україна не отримує її достатньо швидко, щоб відбити напад Росії.

"Сполучені Штати Америки, Велика Британія, деякі європейські країни - вони намагаються допомогти і допомагають. Але все одно нам це потрібно скоріше, скоріше і швидше. Ключове слово "зараз", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина заявила, що покупка російського газу за рублі не порушить санкції, які Європейський Союз наклав на Російську Федерацію. Це нібито внутрішнє технічне питання.

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