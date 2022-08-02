Президент наголосив, що планує "подивитися, як працюватиме зернова ініціатива найближчими днями".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що метою розблокування українських портів є регулярність виходу суден та ресурс для посівної наступного року.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Наша мета зараз – щоб була регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту. Безперервність і регулярність – це потрібний принцип, потрібний усім споживачам нашої агропродукції", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що експорт цього року потрібен, щоб в українських фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. "Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік", - сказав президент.

За його словами, Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю. "Так само, як вона вже робить із газом та нафтою. Росія створює дефіцит, грає на підвищення цін, а коли це провокує соціальні негаразди – вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством. Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в Росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ", - додав глава держави.

На його думку, коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату.

"Подивимось, як працюватиме зернова ініціатива найближчими днями. І я хочу, щоб це усвідомили всі в Україні – попри ту дезінформаційну кампанію щодо зернової ініціативи, яку поширюють вороги нашої держави... Кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв’язки України стануть внеском у посилення нашої держави", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном у портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправки.

1 серпня вранці з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи. Станом на 15 червня Україні необхідно було експортувати близько 20 млн тонн зерна старого врожаю.

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