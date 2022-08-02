Судно оглянуть представники Росії, Туреччини, України та ООН згідно з умовами угоди про безпечний прохід перед тим, як продовжити свій шлях до Лівану.

Перше судно, яке перевозить українське зерно на світові ринки після повномасштабного вторгнення Росії, успішно прибуде до Стамбула у вівторок увечері.

Про це пише Reuters із посиланням на представників Туреччини.

Очікується, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне, яке перевозить 26527 тонн кукурудзи, має прибути до Стамбула близько опівночі за місцевим часом. Потім його оглянуть представники Росії, Туреччини, України та ООН згідно з умовами угоди про безпечний прохід перед тим, як продовжити свій шлях до ліванського порту Тріполі.

Відправлення судна в понеділок із українського порту Одеса до Лівану через Туреччину за угодою про безпечне проходження дозволило сподіватися на успішність цього плану, який дозволить пом'якшити глобальну продовольчу кризу, що наростає.

Анкара очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід, заявив один із турецьких високопосадовців, який побажав залишитися невідомим.

Однак є й інші перешкоди, які необхідно подолати, перш ніж мільйони тонн українського зерна зможуть експортувати, пише Reuters. Серед них - розмінування моря та створення основи для безпечного проходу суден у зону конфлікту та завантаження товарів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. т кукурудзи.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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