Глава держави побував на позиціях, де загинули українські військові під час загострення в районі ООС.

Президент України Володимир Зеленський другий день в рамках робочої поїздки на Донбас відвідує позиції українських військових на передовій.

Читайте такожОП: Кремль відмовився від "нормандських" переговорів на тлі ескалації на фронтіЯк повідомили у прес-службі глави держави, ніч він провів у місцях дислокації українських захисників.

"У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - закликав Зеленський.

Президент та військовослужбовці також вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Візит президента на Донбас

8 квітня президент України Володимир Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Донбас.

Він відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил на передовій, які найбільше обстрілюють російські окупаційні сили.

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Автор: Світлана Закелова