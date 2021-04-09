Президент України Володимир Зеленський другий день в рамках робочої поїздки на Донбас відвідує позиції українських військових на передовій.
Читайте такожОП: Кремль відмовився від "нормандських" переговорів на тлі ескалації на фронтіЯк повідомили у прес-службі глави держави, ніч він провів у місцях дислокації українських захисників.
"У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.
Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.
"Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", - закликав Зеленський.
Президент та військовослужбовці також вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.
Візит президента на Донбас
- 8 квітня президент України Володимир Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Донбас.
- Він відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил на передовій, які найбільше обстрілюють російські окупаційні сили.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram