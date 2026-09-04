Країни Європи вивозять своє золото зі США: лише Нідерланди забрали 78 тонн металу

Зазначається, що це рішення має на меті посилити готовність до кризи.

Центральний банк Нідерландів вивіз із Нью-Йорка понад 78 метричних тонн золота, посилаючись на нестабільну міжнародну ситуацію. Зазначається, що це не перша європейська країна, яка ліквідує або скорочує свої запаси у США.

Газета Financial Times пише, що De Nederlandsche Bank (DNB) скоротив свої запаси в Нью-Йорку в рамках перерозподілу загалом близько 86 метричних тонн золота, що зберігається в США та Канаді, причому більша частина переведена до Лондона. У регуляторі заявили, що це рішення спрямовано на зміцнення готовності до кризи на тлі "зростаючої геополітичної нестабільності".

DNB не звинувачував президента США Дональда Трампа і не висловлював припущень щодо того, що Вашингтон планує конфіскувати його резерви. Натомість центробанк заявив, що більш рівномірний розподіл золота між різними юрисдикціями знизить ризики та забезпечить швидший доступ до дорогоцінного металу в разі потреби.

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"Завдяки цій передислокації ми підвищили ліквідність наших золотих резервів", – заявив голова DNB Олаф Слейпен.

Варто зазначити, що Нідерланди володіють приблизно 612 метричними тоннами золота. Згідно з даними FT, у результаті останнього перерозподілу запаси країни в Нью-Йорку скоротилися трохи більше ніж на 78 метричних тонн, а запаси в Оттаві – приблизно на 7 метричних тонн.

При цьому більша частина золота насправді не перетинала Атлантику. Лише близько 27 метричних тонн було фізично перевезено з Північної Америки до Європи, тоді як DNB продав більшу частину своїх запасів, що залишилися в Північній Америці, і придбав золото на заміну в Лондоні.

Які ще країни Європи не довіряють США

У свою чергу Франція взагалі ліквідувала запаси золота в Нью-Йорку, продавши 129 метричних тонн, які зберігалися в США. Кошти, виручені від січневого продажу, було використано для купівлі еквівалентної кількості золота в Європі, і тепер ці запаси зберігаються в Парижі. Банк Франції тоді категорично виключив політичні мотиви цього кроку.

Ці зміни відбуваються на тлі напруженої політичної ситуації в Європі, де кілька німецьких законодавців публічно висловили сумніви щодо доцільності зберігання величезних запасів золота в Нью-Йорку за адміністрації Трампа. Водночас жоден із політиків не заявив, що американський лідер має реальний план щодо конфіскації золота.

Бундесбанк загалом зберігає близько 3 350 метричних тонн золота, включаючи 1 236 метричних тонн, що зберігаються в Нью-Йорку, – це становить близько 37% від загального обсягу резервів. Близько 1 710 метричних тонн зберігаються у Франкфурті та близько 404 метричних тонн – у Лондоні. У період з 2013 по 2017 рік Німеччина провела масштабну репатріацію, в результаті якої 300 метричних тонн перевезли з Нью-Йорка до Франкфурта, а ще 374 метричних тонн – з Парижа.

Варто зазначити, що Федеральний резервний банк Нью-Йорка виступає в ролі зберігача, а не власника золотих запасів іноземних урядів, а законодавство США, як правило, захищає активи іноземних центральних банків від арешту з боку приватних кредиторів з метою виконання судових рішень.

Золотовалютні запаси країн – останні новини

16 червня видання Bloomberg повідомило, що рекордна кількість центральних банків по всьому світу планує збільшити свої золоті резерви в поточному році. Так, під час опитування 74 центробанків 45% заявили, що планують купувати золото у 2026 році, що стало найбільшою часткою за всю історію збору даних Всесвітньою радою з питань золота (WGC) та YouGov Plc з 2018 року. Лише один банк заявив, що планує скоротити свої запаси, зазначив WGC.

При цьому з початку року золоті резерви РФ скоротилися на 1,6 млн тройських унцій – до 73,2 млн унцій станом на 1 серпня. Це найнижчий показник з січня 2020 року. За сім місяців вартість золотих резервів Банку Росії скоротилася на 33,7 млрд доларів.

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