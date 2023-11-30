Він побажав бойовим командирам берегти власне життя і життя звичайних солдат та офіцерів.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська у Харківській області. Як повідомив глава держави у Telegram, для нього честь відвідати та нагородити українських воїнів.

Президент звернувся до бойових командирів і відзначив, що українські воїни захищають цивільних громадян, які розуміють, що без захисників у них не буде взагалі мирного життя, яке є складним, і не буде можливості жити, працювати і навчатися.

"Я знаю, що ви щоденно втрачаєте близьких людей, побратимів. Усі розуміють, що це найвища ціна, і тому я дуже вас прошу берегти себе, берегти своїх близьких побратимів - військових офіцерів, звичайних солдатів, які з вами поруч воюють щоденно, віддаючи своє життя заради України. Я бажаю вам перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи, захищати Харківщину, захищати Куп'янськ і захищати кожне наше село, кожен квадратний метр нашої землі", - сказав Зеленський.

Президент подякував воїнам за службу, за захист держави. Як йдеться у повідомленні прес-служби глави держави, Зеленський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим заслухали доповідь командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на його ділянці. Також було уточнено план подальших дій військових з'єднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ – Лиман.

Крім того, було заслухано інформацію від командира тактичної групи "Купʼянськ" Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна.

Також вони обговорили найнагальніші потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень. Президент вручив нагороди п’ятьом військовослужбовцям і передав 18 нагород для вручення за місцем служби. Зокрема, Зеленський нагородив відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг" полковника Олександра Бакуліна, полковника Павла Палісу та майора Андрія Мацькала.

Поїздка Зеленського на Херсонщину

Як відомо, вчора, 29 листопада, Зеленський зустрівся з воїнами, які ведуть наступальні операції в Херсонській області.

Відомо, що президент провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій на лівобережжі, де заслухав доповіді командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрія Гнатова, командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ Юрія Содоля та поспілкувався з командирами бригад морської піхоти й ТрО.

Вони обговорили оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій, подальші плани українських оборонців і їхні першочергові потреби. Зокрема, йшлося про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО

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